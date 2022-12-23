Запорожские власти рассказали о ситуации вокруг АЭС

Балицкий заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ практически прекратились

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) практически прекратились. Об этом заявил врио губернатора области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Мы полностью контролируем ситуацию в Запорожской области с атомной станцией, реакторы работают в основном на теплоэнергию, которая направлена на обеспечение теплом города Энергодар», — сказал Балицкий.

По его словам, два реактора станции работают на небольшую мощность — этого хватает, чтобы содержать и город, и саму станцию. Балицкий отметил, что обстрелы АЭС почти прекратились.