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13:18, 23 декабря 2022Россия

Запорожские власти рассказали о ситуации вокруг АЭС

Балицкий заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ практически прекратились

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) практически прекратились. Об этом заявил врио губернатора области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Мы полностью контролируем ситуацию в Запорожской области с атомной станцией, реакторы работают в основном на теплоэнергию, которая направлена на обеспечение теплом города Энергодар», — сказал Балицкий.

По его словам, два реактора станции работают на небольшую мощность — этого хватает, чтобы содержать и город, и саму станцию. Балицкий отметил, что обстрелы АЭС почти прекратились.

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Алевтина Запольская
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