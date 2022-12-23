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13:18, 23 декабря 2022Культура

Фанаты Аны де Армас подали иск к авторам фильма из-за отсутствия в нем актрисы

Фанаты Аны де Армас подали в суд на Universal из-за отсутствия актрисы в фильме «Вчера»

Фото: Cinzia Camela / Globallookpress.com

Фанаты актрисы Аны де Армас подали иск к авторам фильма «Вчера» от киностудии Universal, поскольку в картине отсутствовала артистка, ранее появившаяся в трейлере. Об этом сообщает Collider.

В суд обратились двое мужчин Конор Вульф и Питер Майкл Росз, которые увидели в трейлере фильма сцены, в которых играла де Армас. Однако, посмотрев картину целиком, они обнаружили, что актриса не появляется в ленте. Истцы пожаловались на вводящую в заблуждение рекламу фильма и потребовали от студии 5 миллионов долларов за обман. Уточняется, что прокат ленты обошелся им в 3,99 доллара.

Оказалось, что в финальной версии картины сцены с участием де Армас вырезали, однако трейлер оставили без правок. Истцы отметили, что это было сделано намеренно, чтобы привлечь дополнительную аудиторию. Universal, в свою очередь, заявил о том, что трейлеры представляли собой «художественную работу», которую следует рассматривать как трехминутную историю, а не прямую рекламу. Судья при этом настоял на том, что трейлер — это реклама, в которой творчество не должно превышать коммерческую составляющую.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон рассказал об отснятых сценах для «Аватара 3» и «Аватара 4».

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Дениза Мацаева
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