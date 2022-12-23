Российский посол заявил о ледниковом периоде в отношениях России и США

Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что отношения России и США переживают ледниковый период

Состояние отношений России и США сравнимо с ледниковым периодом, однако Вашингтон не хочет полного разрыва, заявил в беседе с ТАСС российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Виновными в том, что российско-американские отношения оказались в этой точке, дипломат назвал представителей правящих кругов, которые, по его словам, одержимы идеей закрепить за Россией образ «международного изгоя».

«Никаких признаков готовности Вашингтона искать дипломатические развязки для нормализации двусторонних отношений не прослеживается», — добавил он, указав, что в настоящий момент контакты с представителями администрации носят эпизодический характер.

При этом Антонов подчеркнул, что идти на полный разрыв Соединенные Штаты не желают — осознавая возможные последствия резких шагов, они пытаются контролировать кризис. Дипломат добавил, что власти США отдают себе отчет и в том, что «без России невозможно отвечать или найти ответы на глобальные вызовы». Российская сторона, в свою очередь, продолжает убеждать американских партнеров «в бесперспективности разговора "через губу" или на языке силы», резюмировал собеседник агентства.

Ранее Антонов уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками.