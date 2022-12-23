Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками

Посол России в США Антонов: США ведут войну против России чужими руками

Никто не скрывает истинных целей политики Белого дома в отношении России, а на всех телеканалах страны политкомментаторы говорят о необходимости активизации прокси-войны против Москвы, убежден посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он уличил американские власти в ведении войны с Россией чужими руками и призвал граждан РФ «идти только вперед» в интервью для ТАСС.

«Требования, если их обобщить, ясны. Во-первых, остановить СВО. Во-вторых, вывести войска со всех псевдоукраинских территорий. В-третьих, начинать выплачивать репарации в качестве компенсации ущерба Украине», — рассказал дипломат. При этом он считает, что поддаваться на эти требования нельзя, и Россия, напротив, должна не допустить «сохранение корней нацизма на украинской территории».

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев ранее заявил, что отношения Вашингтона и Москвы «находятся на последнем издыхании».