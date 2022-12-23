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10:54, 23 декабря 2022Мир

В МИД описали отношения России и США фразой «находятся на последнем издыхании»

Дипломат Дарчиев заявил, что отношения России и США находятся на последнем издыхании

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев оценил отношение между Москвой и Вашингтоном. Он описал их фразой «находятся на последнем издыхании», передает его слова ТАСС.

Дипломат также прокомментировал роль, которую должна будет выполнять новый посол США в России Линн Трейси. «Важно, на наш взгляд, чтобы глава [американской] дипмиссии ориентировалась не на ухудшение и без того находящихся на последнем издыхании отношений, а старалась хотя бы сохранить их на нынешнем уровне, попытавшись сделать лучше», — считает Дарчиев.

21 декабря стало известно, что американские сенаторы утвердили назначение сотрудницы госдепартамента Линн Трейси на должность нового посла Соединенных Штатов в России.

Ранее она заявляла, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы.

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Варвара Кошечкина
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