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16:07, 23 декабря 2022Россия

Командир «Ахмата» рассказал о напряженных боях в Артемовске

Алаудинов: ВСУ ведут напряженные бои у Артемовска, но понимают, что город придется сдать

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

В районе Артемовска ведутся напряженные боевые действия, однако Киев понимает, что город придется сдать. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Самые напряженные боевые действия идут в зоне Артемовска, наши подразделения очень хорошую работу там проделывают», — подчеркнул Алаудинов.

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По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) при любом раскладе готовятся к тому, что Артемовск у них заберут, и они пытаются заранее подготовить к этому Запад. «Потихоньку они начинают сдавать населенные пункты, которыми хвастались ранее», — заключил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» продвинулись в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). «Ежедневно они продвигаются и выбивают противника с позиций. Ежедневно мы у них отвоевываем очень хорошие участки», — заявил он, назвав работу военных «очень хорошей».

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Сергей Истомин
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