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13:15, 23 декабря 2022Мир

Конгресс захотел запретить переизбираться Трампу

CNN: Конгресс захотел запретить переизбираться экс-президенту США Дональду Трампу

Фото: Al Drago / Reuters

Расследующий нападение на Капитолий 6 января 2021 года Комитет палаты представителей США рекомендовал в докладе всему Конгрессу рассмотреть запрет участия в следующих президентских выборах экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает CNN.

Доклад подготовили по итогам допроса многочисленных свидетелей событий 6 января и изучения документов. Он был подготовлен и опубликован двухпартийным комитетом.

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«Кто дал присягу защищать Конституцию, а затем 6 января участвовал в восстании, могут быть соответствующим образом дисквалифицированы и лишены права занимать государственные должности», — говорится в докладе.

Комитет палаты представителей отмечает, что бывший американский президент и другие участники атаки на Капитолий «безнравственно» пытались нарушить закон 1887 года о подсчете голосов на выборах, чтобы отменить президентские выборы 2020 года.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.

Ранее американец Джейкоб Ченсли, который штурмовал Капитолий в костюме викинга, захотел дать показания против бывшего президента США Дональда Трампа в ходе слушаний по его импичменту.

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Глеб Бажуткин
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