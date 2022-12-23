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14:57, 23 декабря 2022Россия

Командир из ЛНР заявил об использовании Киевом наемников вместо бегущих солдат

Командир из ЛНР заявил, что Киев бросает в Донбасс наемников и нацбаты из-за бегства ВСУ

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Киев использует иностранных наемников и бойцов украинских нацбатальонов, бросая их на лисичанский участок фронта в Донбассе вместо бегущих со своих позиций в этом районе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) с позывным Чечен.

По словам собеседника агентства, на данном направлении по-прежнему складывается напряженная ситуация, однако российские войска постепенно продвигаются вперед. При этом военные украинской регулярной армии часто не выдерживают напора и оставляют свои позиции, отметил он.

«По данным разведки, они (украинские военнослужащие) не выдерживают напряжения. Сюда, естественно, заходят НАТОвцы (наемники из стран блока) и укронацисты — нацбатальоны», — рассказал командир из ДНР.

Ранее в декабре офицер Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Ситх заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot, которые США поставят Украине, не повлияют на ход спецоперации. По его мнению, поставленное Киеву вооружение не представляет опасности для российских Вооруженных сил.

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Варвара Кошечкина
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