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14:24, 23 декабря 2022Россия

Офицер ДНР оценил влияние ЗРК Patriot на ход СВО

Офицер ДНР Ситх: поставки Киеву ЗРК Patriot не повлияют на ход спецоперации

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США поставят Украине, не повлияют на ход специальной военной операции (СВО). Такую оценку привел офицер Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Ситх в беседе с Ura.ru.

По его словам, предоставленные Киеву ЗРК Patriot не несут опасности для российских Вооруженных сил. «Patriot — очень хороший ЗРК, не такой хороший, как С-400 и тем более С-500, но хороший. И он никак не повлияет на проведение СВО и не представляет угрозы для наших ребят на передовой», — заявил Ситх.

Он также обратил внимание на то, что Россия приняла на вооружение новые системы, среди которых гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал» и управляемые блоки «Авангард». Такие системы невозможно перехватить классическими средствами противоракетной обороны, отметил офицер ДНР. Он также напомнил, что Patriot не работают против низколетящих штурмовиков и ударных вертолетов. «Patriot — это хороший ЗРК, но он создавался в прошлом веке для угроз прошлого века», — подытожил Ситх.

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Ранее журнал Military Watch писал, что ЗРК MIM-104 Patriot не смогут стать полноценной заменой систем противовоздушной обороны C-300. Кроме того, размер пакета помощи США указывает на то, что Украина получит лишь незначительное количество ЗРК. Как в свою очередь рассказал высокопоставленный чиновник Минобороны США, комплексы отправят на Украину через несколько месяцев. В настоящее время украинские военные проходят подготовку, необходимую для успешного применения Patriot.

Президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК и обязательно научит военных пользоваться оружием. При этом представитель администрации уточнил, что Украине направят одну батарею ЗРК Patriot, и американцы не будут ею управлять.

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Алина Гончарова
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