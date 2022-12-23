Раскрыта многотысячная зарплата визажиста главы МИД Германии

Bild: визажист главы МИД Германии Анналены Бербок получает 7500 евро в месяц

Журналисты Bild раскрыли многотысячную зарплату личного визажиста министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Соответствующий материал опубликован на сайте немецкого портала.

Выяснилось, что в месяц за сборы политического деятеля Клод Фроммен получает 7500 евро (554 тысячи рублей). Отмечается, что в обязанности специалиста входит нанесение макияжа и создание прически Бербок во время фотосессий и видеосъемок. Кроме того, он должен сопровождать министра во время поездок за границей, полностью подстраиваясь под ее график.

По информации издания, зарплата визажиста значительно выше зарплаты других сотрудников индустрии из-за ненормированного графика, поскольку в его рабочем календаре нет праздников и выходных. В числе клиентов помимо главы МИД Германии Фроммен также числятся такие компании, как Porsche, TUI, Axel Springer SE, и некоторые другие политики.

Ранее в декабре пользователи платформы Twitter отреагировали на пост министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о нацизме. Критики заявления министра разделились на несколько групп: часть из них обратила внимание на российско-украинский конфликт, в то время как остальные принялись оценивать текущую ситуацию в Германии и внешнюю политику Берлина.