Режиссер студии «Квартал 95» погиб под Бахмутом

RT: режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало погиб под Бахмутом

Под городом Артемовск (украинское название — Бахмут) погиб режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало. Об этом сообщает Russia Today в Telegram-канале.

RT отмечает, что ранее режиссер добровольно отправился на фронт.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов рассказал, что элитный украинский 214-й батальон OPFOR, который был создан по инициативе американских инструкторов, несет потери под Бахмутом. По его словам, батальон был создан в 2017 году, в него набирали самых подготовленных солдат, а главной задачей подразделения была имитация действий противника во время учений. «Оттуда уже есть несколько пленных, взятых бойцами ЧВК "Вагнер" в районе Клещеевки», — сообщил Симонов.