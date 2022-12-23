Известный певец назвал преимущество Москвы перед другими мегаполисами

Певец Найк Борзов: преимущество Москвы в том, что она никогда не спит

Российский певец Найк Борзов назвал преимущество Москвы перед другими мегаполисами. Известный музыкант считает, что столица России лучше Нью-Йорка, Берлина, Парижа и Лондона из-за высокой активности. Об этом он рассказал в интервью для «Москвич Mag».

«В отличие от других мегаполисов Москва реально никогда не спит», — пояснил Борзов. По его словам, главным отличием москвичей от жителей других городов является тенденция к спешке. Певец также отметил, что ему не хватает в столице «душевности».

Борзов добавил, что ему нравится жить в Москве. Среди любимых районов — центральные, а нелюбимых — спальные, в которых певец видит сходство с футуристическими гетто.

Ранее в декабре своим мнением насчет отличий российской столицы от мегаполисов в других странах поделилась певица Любовь Успенская. Главным отличием Москвы артистка считает наличие русского духа. По ее словам, такое состояние души нельзя найти ни в одной другой точке мира. При этом Успенская отметила, что не видит разницы между москвичами и людьми из прочих городов России.