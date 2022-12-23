Названы бюджетные направления для отдыха россиян зимой

Эксперт по туризму Мельник назвал бюджетными для отдыха россиян зимой Сочи и Эмираты

На новогодние туры в период январских праздников цены всегда завышены минимум на 35 процентов, поэтому для бюджетного отдыха стоит рассматривать период до 30-31 декабря и после 8 января, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые дешевые направления для россиян зимой.

Внутренние направления

«Если мы говорим про наши направления, то самыми дешевыми для москвичей на данный момент являются Сочи по чартерной программе — это рейсы авиакомпании "Россия". Сочи, Адлер, Лазаревское, Лоо — там цена стартует от 7 тысяч рублей на неделю с перелетом, проживанием, трансфером. Красная Поляна начинается от 10-15 тысяч рублей на человека с перелетом», — поделился Мельник.

Внешний туризм

Среди иностранных направлений сегодня бьют рекорды ОАЭ, обратил внимание эксперт. Недельные туры из Москвы туда начинаются от 25 тысяч рублей на человека. В них входит перелет и проживание, а также медстраховка и трансфер.

На втором месте Египет. По себестоимости он начинается от 30-35 тысяч рублей на человека. Здесь перелет, проживание и питание «все включено». Единственное, мы не учитываем регион прилета. Если туристы прилетают в Хургаду, они еще платят 20 долларов за визу, если Шарм, то они могут эти 20 долларов не платить — там есть определенная хитрость Николай Мельник эксперт по туризму

Самое популярное направление в уходящем и в следующем году, по словам Мельника, это Шри-Ланка, потому что туда есть пакетные туры пакетные на основе чартерной программы. «На своих рейсах непосредственно туда летает авиакомпания Azur Air. Ценник очень приятный — 45 тысяч рублей на человека, то есть, по сути, мы получаем аналог Таиланда, который сейчас стоит намного дороже, так как туда чартерных рейсов нету», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что наиболее востребованными заграничными направлениями для делового туризма у россиян в 2022 году стали Минск, Стамбул, Ереван, Ташкент и Алма-Ата.

