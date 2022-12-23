Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:35, 23 декабря 2022Путешествия

Названы бюджетные направления для отдыха россиян зимой

Эксперт по туризму Мельник назвал бюджетными для отдыха россиян зимой Сочи и Эмираты

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

На новогодние туры в период январских праздников цены всегда завышены минимум на 35 процентов, поэтому для бюджетного отдыха стоит рассматривать период до 30-31 декабря и после 8 января, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые дешевые направления для россиян зимой.

Внутренние направления

«Если мы говорим про наши направления, то самыми дешевыми для москвичей на данный момент являются Сочи по чартерной программе — это рейсы авиакомпании "Россия". Сочи, Адлер, Лазаревское, Лоо — там цена стартует от 7 тысяч рублей на неделю с перелетом, проживанием, трансфером. Красная Поляна начинается от 10-15 тысяч рублей на человека с перелетом», — поделился Мельник.

Материалы по теме:
«Ты и сам скоро будешь тут» Ради чего молодежь и миллионеры переезжают жить в один из самых маленьких городов России?
«Ты и сам скоро будешь тут»Ради чего молодежь и миллионеры переезжают жить в один из самых маленьких городов России?
17 ноября 2022
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022

Внешний туризм

Среди иностранных направлений сегодня бьют рекорды ОАЭ, обратил внимание эксперт. Недельные туры из Москвы туда начинаются от 25 тысяч рублей на человека. В них входит перелет и проживание, а также медстраховка и трансфер.

На втором месте Египет. По себестоимости он начинается от 30-35 тысяч рублей на человека. Здесь перелет, проживание и питание «все включено». Единственное, мы не учитываем регион прилета. Если туристы прилетают в Хургаду, они еще платят 20 долларов за визу, если Шарм, то они могут эти 20 долларов не платить — там есть определенная хитрость

Николай Мельникэксперт по туризму

Самое популярное направление в уходящем и в следующем году, по словам Мельника, это Шри-Ланка, потому что туда есть пакетные туры пакетные на основе чартерной программы. «На своих рейсах непосредственно туда летает авиакомпания Azur Air. Ценник очень приятный — 45 тысяч рублей на человека, то есть, по сути, мы получаем аналог Таиланда, который сейчас стоит намного дороже, так как туда чартерных рейсов нету», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что наиболее востребованными заграничными направлениями для делового туризма у россиян в 2022 году стали Минск, Стамбул, Ереван, Ташкент и Алма-Ата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В центре Мелитополя произошел взрыв
Microsoft сделает Windows стабильнее
Российский посол заявил о ледниковом периоде в отношениях США и России
Россиянам спрогнозировали 50-процентный рост цен на зарубежные туры
Женщина предложила бизнесмену свою печень в обмен на работу для сына
В Кремле объяснили указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
Фанаты Аны де Армас подали иск к авторам фильма из-за отсутствия в нем актрисы
Запорожские власти рассказали о ситуации вокруг АЭС
Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками
«Ситимобил» подтвердил факт утечки данных водителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.