Озвучена ключевая причина потери обоняния при постковидном синдроме

Ученые назвали длительную иммунную атаку причиной потери обоняния после ковида

Исследовательская команда из университета Дьюка, Гарвардского и Калифорнийского университетов озвучила ключевую причину потери обоняния при постковидном синдроме. Ученые считают, что в этом виновата длительная иммунная атака на обонятельные нервные клетки. Выводы работы описаны в журнале Science Translational Medicine.

Одним из характерных симптомов COVID-19 является потеря обоняния. При этом у части людей эта функция восстанавливается в течение одной-двух недель после острой фазы, а у других этого не происходит.

Специалисты проанализировали образцы эпителия из носовой полости, полученные в результате 24 биопсий, где девять пациентов страдали от длительной потери обоняния. Авторы исследования обнаружили инфильтрацию (проникновение в несвойственную среду) Т-клеток, ответственных за воспалительную реакцию в обонятельном эпителии. Этот патологический процесс сохранялся даже при отсутствии вируса в организме. Кроме того, у испытуемых уменьшилось количество обонятельных сенсорных нейронов из-за повреждения нежной ткани в ходе сохранения воспаления.

Исследователи считают, что их открытие объясняет возможные причины других длительных симптомов COVID-19, включая общую слабость, одышку и затуманенность сознания, которые могут быть вызваны сходными биологическими механизмами. Вместе с тем это позволит начать разрабатывать новые методы лечения этого состояния с помощью модуляции аномального иммунного ответа.

