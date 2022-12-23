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02:00, 23 декабря 2022Из жизни

Родители годами усыпляли и насиловали несовершеннолетнюю дочь

В США арестовали годами насиловавших свою дочь мужа и жену

Фото: Gregory Pappas / Unsplash

В США арестовали родителей-насильников из округа Бэр, штат Техас, которых сдала полиции их 13-летняя дочь. Об этом сообщает True Crime Daily.

О преступлениях 39-летнего Кристофер Томли и 32-летней Эшли Томли стало известно 7 ноября. В тот день их дочь сбежала из дома. Через четыре часа муж и жена обратились в полицию. Примерно в то же время в службу спасения позвонил сотрудник одного из складов компании Amazon и заявил, что видел, как ребенок перебегает оживленное шоссе.

Полицейские прибыли по вызову, ожидая найти дошкольника, однако на месте оказалась 13-летняя девочка. Как рассказал шериф округа Хавьер Салазар, она была «испугана, сердита и казалась младше своих лет». Девочка сразу же заявила сотрудникам офиса шерифа, что ее отец Кристофер Томли на протяжении долгого времени усыплял ее с помощью лекарств и насиловал, а мать знала об этом и помогала ему. В полицейском отчете подчеркивается, что мужчина и женщина являются биологическими родителями пострадавшей.

Для проверки ее обвинений сотрудники офиса шерифа округа провели обыск в доме Томли и получили записи с камер видеонаблюдения. На одном из видео родители готовят для дочери молочный коктейль и добавляют туда примерно полбутылки средства от кашля и мощное обезболивающее. Как пояснил Салазар, это делалось для того, «чтобы заставить ее отключиться и подвергнуть сексуальному насилию».

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После обнаружения записей родителей жертвы сразу же арестованы. Отца девочки обвинили в постоянном сексуальном насилии над ребенком, а мать — в том, что она подвергала опасности жизнь и здоровье ребенка.

Пострадавшая рассказала полицейским, что родитель насиловал ее на протяжении «четырех-шести лет», однако следователи не исключают, что надругательства продолжались дольше. В данный момент детективы изучают полученные улики.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичигна арестовали мужчину, который похитил беременную женщину, удерживал ее в своем доме и насиловал в течение трех недель. Преступнику предъявили многочисленные обвинения, включая торговлю людьми, похищение, сексуальное насилие и хранение наркотиков.

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Никита Савин
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