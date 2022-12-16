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05:00, 16 декабря 2022Из жизни

Мужчина похитил беременную и насиловал ее три недели

В США мужчина похитил беременную женщину, привязал ее к кровати и насиловал три недели
Michael Barajas

Michael Barajas. Фото: Genesee County Sheriff

36-летний Майкл Барахас из штата Мичиган, США, похитил беременную, удерживал ее в своем доме и насиловал в течение трех недель. Об этом сообщает Fox News.

В конце ноября молодую женщину, имя которой не называется, выгнали из дома. Идущую по дороге будущую мать заметил Барахас. Он подъехал к ней на машине, расспросил о проблемах и предложил ночлег. Женщина согласилась, и Барахас отвез ее в свой дом. Там он набросился на жертву, привязал к кровати и стал регулярно насиловать.

Позже мужчина начал приглашать к себе других людей, позволяя им за деньги надругаться над своей пленницей. Женщина трижды пыталась сбежать, но ее ловили и снова закрывали в доме. У Барахаса были остро подпилены зубы, и он грозился вцепиться ей в горло, если она не будет подчиняться.

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В один из дней у пленницы возникли осложнения беременности, и ей потребовалась неотложная медицинская помощь. Врачи, осматривающие девушку, поняли, что она находится в беде, и обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома Барахаса и арестовали его.

Преступнику предъявили многочисленные обвинения, включая торговлю людьми, похищение, сексуальное насилие и хранение наркотиков. Барахас находится в тюрьме. Ведется дальнейшее расследование. Сотрудники полиции разыскивают сообщников преступника.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании попытался изнасиловать девушку, пока она спала, и попался. Во время судебных слушаний потерпевшая рассказала, что после нападения боялась выходить на улицу и избегала внимания со стороны других людей.

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Алиса Удовик
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