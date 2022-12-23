Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:52, 23 декабря 2022Среда обитания

Россияне заявили об улучшении качества дорог

ВЦИОМ: 52 процента россиян отметили улучшение качества дорог

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Больше половины россиян заявили об улучшении качества автомобильных дорог за 2022 год. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном на официальном сайте.

В опросе приняли участие по две тысячи жителей из 85 населенных пунктов. Улучшения отметили 52 процента респондентов — на три процентных пункта больше, чем в 2021 году. Внутри населенных пунктов дороги стали качественнее по мнению 54 процентов опрошенных, а на региональных трассах — по мнению 62 процентов. На ухудшение дорог в населенных пунктах пожаловались 11 процентов, в регионах — семь процентов.

Повышение доступности городских дорог отметили 44 процента россиян, региональных — 51 процент. 30 процентов считают главным положительным изменением увеличение объемов ремонтных работ, 22 процента — замену дорожного покрытия, еще 15 процентов — строительство новых дорог, мостов и транспортной инфраструктуры. В то же время десять процентов заявили, что дороги в городах стали менее доступны, в регионах процент недовольных составил шесть процентов.

Ранее в декабре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России удалось добиться «наилучших результатов» со времен СССР в сфере укладки и ремонта дорог. По словам чиновника, в 2022 году в стране было уложено 165 миллионов квадратных метров дорог и 21 тысяча километров отремонтирована.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В США заявили о провале попытки Зеленского получить американские ракеты и танки
Назван срок запуска цифрового рубля в России
Заядлая путешественница назвала превосходящую русских в любви к выпивке нацию
Организатора Comic Сon Russia и «Игромира» потребовали признать банкротом
Российского военного осудили на пять лет за уклонение от мобилизации
МИД Чехии потребовал от России гарантий безопасности соседям
Раскрыт способ борьбы с неприятным запахом изо рта
Подросток из Подмосковья пожаловался на головную боль и умер через два дня
Воры дважды за день вынесли алкоголь из одного столичного магазина
В РФС рассказали об ожиданиях от УЕФА в связи с возможностью перехода в Азию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.