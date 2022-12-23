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21:27, 23 декабря 2022Россия

В Госдуме заявили о подтверждении вражды США с Россией и Китаем

Депутат Госдумы Шхагошев: США подтвердили, что Россия и Китай их стратегические недруги
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что США подтвердили свое отношение к России и Китаю как к стратегическим недругам. Об этом он сообщил в интервью с РИА Новости.

«То, что для США Китай и Россия являются стратегическими недругами, сейчас подтвердилось — нашло свое финансовое подтверждение», — отметил депутат. Он пояснил, что позицию Штатов подтверждает оборонный бюджет, подписанный президентом страны Джо Байденом. Шхагошев обратил внимание, что на военную поддержку Тайваня планируется выделить десять миллиардов долларов, а на «сдерживание» России в Европе будут направлены еще шесть миллиардов.

Парламентарий подчеркнул, что стратегия Вашингтона остается неизменной. По его словам, она заключается в создании проблем для Москвы и Пекина «как для своих основных оппонентов в этом глобализме», а также в стабильной поддержке военных конфликтов.

23 декабря Байден подписал новый оборонный бюджет страны на 2023 год. Уточняется, что суммарный объем государственных ассигнований равен 847,3 миллиарда долларов.

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Варвара Кузьмина
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