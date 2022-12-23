Названы самые неудачные подарки на Новый год

Глава MartDizain Март назвала сувениры и электробритвы неудачными подарками на Новый год

Руководитель студии MartDizain Татьяна Март рассказала, от каких подарков стоит отказаться на Новый год. Ее слова приводит РИА Новости.

Март назвала самые неудачные подарки на Новый год и отнесла к ним сувениры с новогодней символикой (календари, игрушки) электроприборы для индивидуального пользования, включая фен и электробритву.

«У того, кому вы дарите такие подарки, может сложиться ощущение, что такой презент вы приобрели для галочки, не удосужившись включить фантазию, или, еще хуже, купили в последний момент по пути в гости. Скорее всего, такой подарок либо будет пылиться на полке, либо будет передарен», — предупредила глава компании.

Эксперт также призвала не дарить мелкую бытовую технику для индивидуального пользования: эпилятор, электрическую зубную щетку и весы. Подобные презенты могут оставить у получателя неприятное впечатление «от вторжения в личное пространство и указания на недостатки фигуры или внешности».

Март порекомендовала осторожное дарить сувениры на религиозную тематику. По ее словам, ряд подарков могут быть обидными сами по себе — например, канцелярия с работы, сертификаты в магазин продуктов и недорогие товары из магазинов типа «Все по одной цене».