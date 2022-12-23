Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
03:38, 23 декабря 2022Ценности

Названы самые неудачные подарки на Новый год

Глава MartDizain Март назвала сувениры и электробритвы неудачными подарками на Новый год

Фото: Unsplash

Руководитель студии MartDizain Татьяна Март рассказала, от каких подарков стоит отказаться на Новый год. Ее слова приводит РИА Новости.

Март назвала самые неудачные подарки на Новый год и отнесла к ним сувениры с новогодней символикой (календари, игрушки) электроприборы для индивидуального пользования, включая фен и электробритву.

Материалы по теме:
«Такой помощи прежде не было» Кто помогает одиноким пожилым россиянам согреться зимой и встретить новый год?
«Такой помощи прежде не было»Кто помогает одиноким пожилым россиянам согреться зимой и встретить новый год?
15 декабря 2022
Праздники в 2023 году, когда закончатся длинные выходные и сколько будем отдыхать: производственный календарь на 2023 год
Праздники в 2023 году, когда закончатся длинные выходные и сколько будем отдыхать:производственный календарь на 2023 год
22 декабря 2022

«У того, кому вы дарите такие подарки, может сложиться ощущение, что такой презент вы приобрели для галочки, не удосужившись включить фантазию, или, еще хуже, купили в последний момент по пути в гости. Скорее всего, такой подарок либо будет пылиться на полке, либо будет передарен», — предупредила глава компании.

Эксперт также призвала не дарить мелкую бытовую технику для индивидуального пользования: эпилятор, электрическую зубную щетку и весы. Подобные презенты могут оставить у получателя неприятное впечатление «от вторжения в личное пространство и указания на недостатки фигуры или внешности».

Март порекомендовала осторожное дарить сувениры на религиозную тематику. По ее словам, ряд подарков могут быть обидными сами по себе — например, канцелярия с работы, сертификаты в магазин продуктов и недорогие товары из магазинов типа «Все по одной цене».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условия для начала обсуждений гарантий безопасности
Российские казаки сорвали высадку украинских диверсантов в Херсонской области
Еврокомиссия заблокировала предназначенные Венгрии 22 миллиарда евро
Начальство обругало сотрудницу за откровенный наряд на новогоднем корпоративе
Стали известны подробности о разрабатываемой в РФ экипировке «солдата будущего»
Названы самые неудачные подарки на Новый год
В России приняли закон о регламентации работы такси
Американский ветеран назвал визит Зеленского в США театром
Северная Корея заявила о способности России защитить себя без внешней помощи
В Китае раскрыли цель поставок вооружений США на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.