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12:01, 23 декабря 2022Мир

В Израиле допустили расширение военных поставок из Ирана в Россию

Глава Моссада Барнеа заявил о расширении военных поставок из Ирана в Россию

Фото: IRGC / WANA / Reuters

Иран намерен расширить и углубить поставки современного оружия, ракет и боеприпасов в рамках сотрудничества с Россией. Такую возможность допустил глава израильской спецслужбы Моссад Давид Барнеа на церемонии чествования выдающихся сотрудников разведывательного управления в резиденции президента Израиля, сообщает газета Haaretz.

Он заявил, что подобная деятельность Ирана связана с увеличением попыток военных атак на дружественные Израилю страны, а также с расширением национального иранского ядерного проекта.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили ситуацию на Украине. «Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международной ситуации», — сказано в заявлении Кремля. Путин и Нетаньяху выразили уверенность в том, что двусторонние отношения России и Израиля продолжат развиваться.

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Виктория Кондратьева
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