Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:45, 23 декабря 2022Мир

В Италии рассказали о мирных усилиях Рима по Украине

Глава МИД Италии Таяни: Запад неоднократно предлагал России начать переговоры по Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Страны Запада неоднократно предлагали России начать мирные переговоры для прекращения конфликта на Украине, Рим тоже прикладывает усилия к их скорейшему началу и обращается за посредничеством к Ватикану, Турции и Китаю. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, сообщает РИА Новости.

«Мы постоянно делаем России предложения о переговорах, итальянское правительство также обращается к посредникам, таким как Турция, например, Ватикан, а также к Китаю, чтобы они настаивали в работе по убеждению российского руководства. Но ясно, что мы должны восстановить статус-кво: необходима объединенная поддержка Запада, чтобы создать условия для прекращения огня, а затем и для мирных переговоров», — рассказал министр.

Также Таяни заверил, что западные страны будут поддерживать Украину «до установления справедливого мира».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к тому, чтобы закончить конфликт, который начался еще в 2014 году после спровоцированного в стране госпереворота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В центре Мелитополя произошел взрыв
Microsoft сделает Windows стабильнее
Российский посол заявил о ледниковом периоде в отношениях США и России
Россиянам спрогнозировали 50-процентный рост цен на зарубежные туры
Женщина предложила бизнесмену свою печень в обмен на работу для сына
В Кремле объяснили указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
Фанаты Аны де Армас подали иск к авторам фильма из-за отсутствия в нем актрисы
Запорожские власти рассказали о ситуации вокруг АЭС
Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками
«Ситимобил» подтвердил факт утечки данных водителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.