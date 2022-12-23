В Италии рассказали о мирных усилиях Рима по Украине

Глава МИД Италии Таяни: Запад неоднократно предлагал России начать переговоры по Украине

Страны Запада неоднократно предлагали России начать мирные переговоры для прекращения конфликта на Украине, Рим тоже прикладывает усилия к их скорейшему началу и обращается за посредничеством к Ватикану, Турции и Китаю. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, сообщает РИА Новости.

«Мы постоянно делаем России предложения о переговорах, итальянское правительство также обращается к посредникам, таким как Турция, например, Ватикан, а также к Китаю, чтобы они настаивали в работе по убеждению российского руководства. Но ясно, что мы должны восстановить статус-кво: необходима объединенная поддержка Запада, чтобы создать условия для прекращения огня, а затем и для мирных переговоров», — рассказал министр.

Также Таяни заверил, что западные страны будут поддерживать Украину «до установления справедливого мира».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к тому, чтобы закончить конфликт, который начался еще в 2014 году после спровоцированного в стране госпереворота.