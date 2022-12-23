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10:04, 23 декабря 2022Экономика

В России рекордно выросло количество выданных кредитных карт

«Известия»: в России количество выданных кредитных карт выросло до рекорда за 10 лет

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России портфель кредитных карт в третьем квартале увеличился на 2,2 миллиона, достигнув 45,2 миллиона штук, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Такой прирост стал рекордным за последние 10 лет. До этого подобные показатели были в 2012 году. Тогда в первом квартале количество выданных карт увеличился на аналогичную цифру, до 24,7 миллиона штук. Этот рынок в последние месяцы развивается семимильными шагами, отметил гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Тенденция объясняется переходом на карты национальной платежной системы «Мир», инфляционными ожиданиями, а также желанием россиянам иметь резервы заемных средств, добавил он. В крупных банках изданию сообщили об увеличении выдач кредиток на 10–24 процента. «На рост спроса на карты может также влиять снижение платежеспособности населения и желание граждан улучшить кредитную историю с целью получения более крупных сумм в банке», — заявила аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова.

Ранее сообщалось, что ЦБ хочет уменьшить риски мошенничества и краж денег с банковских карт и счетов россиян. Регулятор намерен включить в страховые полисы клиентов банков риск хищения денежных средств с применением методов социальной инженерии.

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Платон Щукин
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