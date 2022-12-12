В России захотели ужесточить условия страховки банковских карт от мошенников

«Известия»: ЦБ намерен ужесточить условия страховки банковских карт и счетов от мошенников

В Центробанке захотели уменьшить риски мошенничества и краж денег с банковских карт и счетов россиян — регулятор намерен включить в страховые полисы клиентов банков риск хищения денежных средств с применением методов социальной инженерии. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о тех случаях, когда человек добровольно переводит средства преступникам или раскрывает данные по карте или счету в банке, думая, что с ним связывается сотрудник кредитной организации, а не мошенник. В настоящее время даже если у человека куплена страховка карты от злоумышленников, большинство страховых организаций считает такой случай исключением из покрытия и отказывает потребителю в возмещении ущерба ввиду отсутствия доказательств мошенничества. В связи с этим необходимо создание страховки с соответствующим покрытием убытков клиента, отмечают в ЦБ. Кроме того, новые полисы должны предполагать, что потребитель сможет в любое время отказаться от страховки и вернуть часть премии за неистекший срок.

Идею Банка России ужесточить условия страхования карт и счетов клиентов поддержали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). В организации предложили ограничить срок выплаты 30 днями, предварительно определив дату отсчета — обычно он начинается с момента предоставления последнего документа, который подтверждает наступление страхового случая. Для реализации проекта также нужно составить список рисков, которые должны обязательно входить в покрытие, а также перечень исключений, подчеркнули в союзе. При этом в ВСС считают, что случаи социальной инженерии в страховку включать не стоит, поскольку подобные ситуации сложно расследовать — страховые компании пока не могут доказать, что денежный перевод мог произойти из-за обмана мошенников, а не решения клиента банка отправить средства, которые он затем захотел вернуть.

При создании нового вида страховки банковских карт и счетов клиентам станет проще возместить утраченные средства, и уровень выплат по этим страховкам вырастет, заявляет старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Несмотря на это, увеличиться может и стоимость полиса. Сейчас цена такой страховки варьируется от 300 рублей до семи тысяч рублей в год.

Еще в конце октябре регулятор критиковал идею страхования карт россиян от действий мошенников, объясняя, что у таких полисов на данный момент низкая потребительская ценность из-за невысокого уровня выплат при большой доле отказов в возмещении.

Ранее в октябре Центробанк объявил, что наблюдал резкую активацию финансовых мошенников в 2019-2021 годах и значительный рост количества операций без согласия клиентов. Как говорил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, в 2019 году у граждан было похищено 4,5 миллиарда рублей, а в 2021-м — 13,5 миллиарда.