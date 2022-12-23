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13:10, 23 декабря 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о готовности к отражению наступления из Белоруссии

В офисе Зеленского призвали украинцев не реагировать на сведения о наступлении с севера

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинцам не следует реагировать на сведения о возможном наступлении с территории Белоруссии, заявила советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная, ее слова передает Telegram-канал «Политика страны».

Она также высказалась, что сама тема потенциальной атаки со стороны Белоруссии — прием «российской пропаганды», который нацелен на дестабилизацию психологического состояния украинцев в канун праздников. По мнению Заривной, Вооруженные силы Украины готовы к отражению атаки с этого направления.

Накануне министерство обороны Белоруссии сообщило, что российские и белорусские военные отрабатывают ведение боя в городских условиях в ходе мероприятий по боевому слаживанию частей вооруженных сил двух стран.

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Василий Мека
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