В офисе Зеленского заявили о готовности к отражению наступления из Белоруссии

В офисе Зеленского призвали украинцев не реагировать на сведения о наступлении с севера

Украинцам не следует реагировать на сведения о возможном наступлении с территории Белоруссии, заявила советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная, ее слова передает Telegram-канал «Политика страны».

Она также высказалась, что сама тема потенциальной атаки со стороны Белоруссии — прием «российской пропаганды», который нацелен на дестабилизацию психологического состояния украинцев в канун праздников. По мнению Заривной, Вооруженные силы Украины готовы к отражению атаки с этого направления.

Накануне министерство обороны Белоруссии сообщило, что российские и белорусские военные отрабатывают ведение боя в городских условиях в ходе мероприятий по боевому слаживанию частей вооруженных сил двух стран.