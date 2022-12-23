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01:28, 23 декабря 2022Мир

Северная Корея опровергла сообщения о поставках оружия в Россию

«Ренхап»: МИД КНДР опроверг сообщения о поставках оружия в Россию

Фото: Silas Stein/ Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Северной Кореи опровергло сообщения о поставках оружия в Россию, о которых заявляли ряд СМИ, в том числе американских. Заявление представителя ведомства приводит газета «Ренхап».

«Клеветническое сообщение японских СМИ о том, что КНДР осуществляла поставки военных грузов России, являются самой абсурдной манипуляцией общественным мнением и не достойны каких-либо комментариев», — подчеркнули в МИД КНДР.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что у Организации Объединенных Наций нет подтверждений сообщениям о поставках оружия со стороны Северной Кореи, якобы предназначенного для частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер».

Марина Совина
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