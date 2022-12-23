Северная Корея заявила о «кровавой трагедии» из-за поставок США оружия Киеву

МИД КНДР заявил, что поставки США оружия Киеву преступны и привели к кровавой трагедии

МИД Северной Кореи заявил, что поставки США оружия Киеву преступны, и этими действиями Вашингтон породил «кровавую трагедию» на Украине. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве заявили, что международному сообществу, прежде чем прислушиваться к беспочвенной «версии об оружейных сделках» между КНДР и РФ, стоит обратить внимание на преступные действия США.

«Которые массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране», — отмечается в заявлении.

Ранее журналист Эдгардо Пинелл заявил, что власти США повторяют «афганский сценарий» в вопросах поставок оружия Украине. Обозреватель предрек, что США потеряют миллиарды долларов, которые были потрачены на вооружения для Киева, как это произошло после вывода американских войск из Афганистана.