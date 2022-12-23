Адвокат рассказал о способах защиты от автоподставщиков

Адвокат Карабанов посоветовал действовать по правилам для защиты от автоподставщиков

Чтобы не стать жертвой автоподставщиков, чаще всего достаточно просто действовать в рамках закона: остановиться сразу после ДТП, обозначить себя на дороге, вызвать сотрудников правоохранительных органов, уведомить о произошедшем страховую компанию и не вступать в переговоры с другими участниками происшествия. Об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«Если человек попадает в ДТП, необходимо соблюдать известные фундаментальные правила. Во-первых, после ДТП нужно немедленно остановиться, ни в коем случае не уезжать и не переставлять машину даже по просьбе других участников дорожного движения. Необходимо остановиться, выставить знаки, чтобы быть заметным другим участникам движения. Дальше вызываются сотрудники правоохранительных органов. Также некоторые страховые компании тоже просят сообщать о произошедшем», — уточнил Карабанов.

В случае если участник ДТП чувствует, что на него оказывается психологическое давление, что он не может самостоятельно дать объективную оценку произошедшему, правозащитник советует закрыться в машине и не реагировать на действия потенциальных автоподставщиков. Также Карабанов напомнил, что, если кто-то из участников ДТП получил травмы, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Как правило, в автоподставах участвуют несколько машин. Первая — которая якобы получает повреждения. Другие — которые якобы случайно оказались рядом и могут дать «свидетельские показания». Именно сотрудники правоохранительных органов, используя, в том числе, камеры, установленные почти на всех трассах, должны восстановить картину произошедшего Александр Карабанов адвокат

Карабанов также рекомендует установить в авто регистраторы, направленные как в сторону движения, так и в обратную, для того чтобы была возможность полностью восстановить картину ДТП.

«Главное — не вступайте ни в какие переговорные процессы с участниками ДТП, не давать им денег, не подписывать никаких документов», — подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье правоохранительные органы выявили группировку автоподставщиков: мужчины имитировали ДТП с участием дорогой иномарки и требовали от своих жертв деньги за «решение вопроса на месте». Установлено, что суммарный ущерб от действий злоумышленников составил более 350 тысяч рублей.