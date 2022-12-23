Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 23 декабря 2022Мир

В Кремле заявили о провокационной политике США

Песков заявил, что политика США носит провокационный и колониальный характер
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Текущая политика США является провокационной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«То, что политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер, о чем вчера в том числе говорил президент, это очевидно», — высказался пресс-секретарь российского президента. Так он ответил на слова американского президента Джо Байдена о том, что политика Вашингтона стала злой, подлой и пристрастной.

Ранее Песков рассказал, что между Россией и США отсутствуют предварительные контакты на тему возможности встречи президентов двух стран Владимира Путина и Байдена. Он также отметил, что Москва и Вашингтон не ведут никаких переговоров по ситуации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В центре Мелитополя произошел взрыв
Microsoft сделает Windows стабильнее
Российский посол заявил о ледниковом периоде в отношениях США и России
Россиянам спрогнозировали 50-процентный рост цен на зарубежные туры
Женщина предложила бизнесмену свою печень в обмен на работу для сына
В Кремле объяснили указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
Фанаты Аны де Армас подали иск к авторам фильма из-за отсутствия в нем актрисы
Запорожские власти рассказали о ситуации вокруг АЭС
Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками
«Ситимобил» подтвердил факт утечки данных водителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.