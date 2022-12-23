В Кремле заявили о провокационной политике США

Песков заявил, что политика США носит провокационный и колониальный характер

Текущая политика США является провокационной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«То, что политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер, о чем вчера в том числе говорил президент, это очевидно», — высказался пресс-секретарь российского президента. Так он ответил на слова американского президента Джо Байдена о том, что политика Вашингтона стала злой, подлой и пристрастной.

Ранее Песков рассказал, что между Россией и США отсутствуют предварительные контакты на тему возможности встречи президентов двух стран Владимира Путина и Байдена. Он также отметил, что Москва и Вашингтон не ведут никаких переговоров по ситуации на Украине.