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12:44, 23 декабря 2022Россия

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

Песков заявил об отсутствии контактов между РФ и США по теме встречи Путина и Байдена

Фото: Leah Millis / Reuters

Между Россией и США отсутствуют предварительные контакты на тему возможности встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва и Вашингтон не ведут никаких переговоров по ситуации на Украине. Песков также напомнил о неизменности позиции России на этот счет.

«Любой конфликт завершается за столом переговоров. Конечно же, речь, прежде всего, идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые перед собой ставит Российская Федерация», — сказал он.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что если Россия проявит готовность к переговорам, то Байден встретится с Путиным.

14 декабря обозреватель The American Conservative (TAC) Тед Снайдер высказал предположение, что США постепенно подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на вероятных переговорах с Москвой.

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Анна Щербакова
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