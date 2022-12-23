В Латвии признали недостаточную подготовку к обучению украинцев на госязыке

В Латвии признали недостаточную подготовку к обучению украинских детей на госязыке

Подготовка к обучению украинских детей на латышском языке оказалась недостаточной. Это признала заместитель руководителя Управления образования страны Елгавы Тия Александрова, передает портал LSM.

«В августе мы проводили лагеря, в которых приняли участие дети из латвийских и украинских семей. Это было хорошее начало, однако этого оказалось недостаточно», — сказала она. Как сообщают в Латвийском союзе самоуправлений, первая половина учебного года показала, что было неправильно начинать обучение детей с Украины только на государственном языке.

Ведомство обратилось в Министерство образования, так как там считают, что необходим адаптационный период для изучения языка перед учебой в школе. «Это может быть время для адаптации в первые месяцы, может быть, дольше. (...) Мы должны это сбалансировать, спланировать», — заявила представитель Министерства образования и науки Олита Аркле.

Уточняется, что в Латвии получают основное или среднее образование свыше 2600 украинских детей. В начальной школе города Валмиера обучается примерно 20 украинцев, на успеваемость которых повлияло знание латышского, так как при выставлении оценок ко всем ученикам предъявляют одинаковые требования, добавил портал. В Министерстве образования и науки создали рабочую группу для решения данной ситуации.

Ранее в Латвии привлекли к административной ответственности 166 преподавателей за незнание государственного языка. Всего проверили 982 педагога. Кроме того, это коснулось 31 преподавателя профессионального образования. Наибольшее количество административных взысканий было применено в Риге.