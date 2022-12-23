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10:59, 23 декабря 2022Бывший СССР

В Латвии наказали 166 педагогов за незнание языка

В Латвии привлекли к ответственности 166 педагогов за незнание государственного языка

Фото: Shutterstock

В Латвии 166 педагогов привлекли к административной ответственности за незнание государственного языка. О наказании сообщила начальник отдела языкового контроля Центра государственного языка (VVC) страны Мадара Реке, передает портал Delfi.

Всего под проверку властей на «адекватность использования государственного языка» попали 982 педагога. Кроме того, это коснулось 31 преподавателя профессионального образования. В Риге применили наибольшее количество административных взысканий за неиспользование государственного языка в объеме, который нужен для выполнения профессиональных и служебных обязанностей, отмечает портал.

Уточняется, что в среднем доля обнаруженных нарушений составляет примерно 10 процентов. При этом в ряде дошкольных учреждений микрорайонов латвийской столицы данный показатель достигает 30 процентов.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации. По его словам, русский скоро будет вытеснен из республики другими иностранными языками. Он также призвал властей способствовать распространению языков Европейского союза.

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Кристина Есикова
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