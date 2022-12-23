Лавров заявил о наличии вопросов к Еревану из-за отмены встречи в Москве

Лавров заявил, что Армения не сообщила по дипканалам об отмене встречи в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии вопросов к Армении из-за того, как власти республики сообщили об отказе от участия в трехсторонней встрече в Москве. По словам министра, которые приводит ТАСС, они не использовали дипломатические каналы.

«Мы, как и вы, узнали об этом отказе из сообщения пресс-службы. Каких-либо дипломатических каналов, которые обычно задействуются в такого рода случаях, использовано не было. Это решение армянской стороны», — сказал Лавров.

Министр отметил, что метод, которым Ереван решил проинформировать участников об отмене встречи, «вызывает вопросы».

Главы МИД России, Азербайджана и Армении должны были встретиться 23 декабря в Москве для обсуждения подготовки мирного договора между Ереваном и Баку. Но армянская сторона сообщила об отказе от участия в переговорах.