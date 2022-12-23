Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:52, 23 декабря 2022Бывший СССР

Лавров заявил о наличии вопросов к Еревану из-за отмены встречи в Москве

Лавров заявил, что Армения не сообщила по дипканалам об отмене встречи в Москве
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии вопросов к Армении из-за того, как власти республики сообщили об отказе от участия в трехсторонней встрече в Москве. По словам министра, которые приводит ТАСС, они не использовали дипломатические каналы.

«Мы, как и вы, узнали об этом отказе из сообщения пресс-службы. Каких-либо дипломатических каналов, которые обычно задействуются в такого рода случаях, использовано не было. Это решение армянской стороны», — сказал Лавров.

Министр отметил, что метод, которым Ереван решил проинформировать участников об отмене встречи, «вызывает вопросы».

Главы МИД России, Азербайджана и Армении должны были встретиться 23 декабря в Москве для обсуждения подготовки мирного договора между Ереваном и Баку. Но армянская сторона сообщила об отказе от участия в переговорах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал популярное шоу на Первом канале
Крест принцессы Дианы продадут на аукционе за 10 миллионов рублей
Появились подробности скорого визита Лукашенко в Россию
Во ФСИН опровергли информацию о просьбе осужденных женщин отправиться на СВО
«Новая газета» выпустила номер впервые после приостановки деятельности
В США заявили о безвыходном положении Украины
Финляндия выделила Украине 5 миллионов евро на зеленый переход
Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
Рост цен в Японии побил 40-летний рекорд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.