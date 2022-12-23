Российские войска поразили 62 артиллерийских подразделения ВСУ

Минобороны сообщило о поражении 62 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские войска поразили 62 артиллерийских подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России 23 декабря.

«Поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах», — заявили в военном ведомстве.

Также российские военнослужащие уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Новоселидовка Донецкой народной республики (ДНР). В районе Ивано-Дарьевки была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. В районе Харькова российские войска вскрыли позицию и уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300.