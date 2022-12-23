Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 23 декабря 2022Россия

Российские войска поразили 62 артиллерийских подразделения ВСУ

Минобороны сообщило о поражении 62 артиллерийских подразделений ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска поразили 62 артиллерийских подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России 23 декабря.

«Поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах», — заявили в военном ведомстве.

Также российские военнослужащие уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Новоселидовка Донецкой народной республики (ДНР). В районе Ивано-Дарьевки была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. В районе Харькова российские войска вскрыли позицию и уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Российские войска уничтожили две обстреливавшие ДНР установки «Град»
На Украине сочли неубедительным отказ Германии поставлять танки
В Южной Африке решили бороться с браконьерами с помощью детекторов лжи
Изгнанный с курорта за кражу печенья медведь вернулся за рождественским кексом
Российские войска уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР
Освобожденный военный рассказал о попытках «перевоспитания» в украинском плену
Азербайджан потребовал от Варданяна покинуть Карабах
ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР
Бак российского «Союза-5» отправили на испытания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.