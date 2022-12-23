В Москве пенсионерка выпала из окна девятого этажа

На юге Москвы пенсионерка выпала из окна девятого этажа в сугроб и выжила

На юге Москвы пенсионерка выпала из окна девятого этажа. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

По его данным, 65-летняя россиянка выпала из окна 12-этажного дома, который находится на улице Михневской. Женщина упала в сугроб и выжила.

Пенсионерку госпитализировали, обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Красноярске на улице Караульной женщина выпала из окна 13-го этажа после ссоры и погибла. По словам соседей, женщина выпала из окна около семи утра, до этого из квартиры были слышны крики и ругань. Жилье, где находилась россиянка, сдавалось посуточно.