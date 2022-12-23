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15:11, 23 декабря 2022Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял миф о температуре

Врач Мясников назвал заблуждением мнение о том, что при высокой температуре нельзя мыться

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о температуре. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он назвал заблуждением мнение о том, что при высокой температуре нельзя мыться. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам доктора, его всегда удивлял тот факт, что некоторые считают нежелательным принимать душ при высокой температуре тела. «В мое время нам просто реально запрещали мыться», — вспомнил он.

Врач объяснил, что у человека с высокой температурой должна быть чистая кожа. «Он не может лежать в поту, с закупоренными кожным салом порами. У него и так испарение, а вы ему еще хуже делаете», — пояснил он. Соблюдение гигиены, как отметил специалист, обязательно для скорейшего выздоровления. «Если он может стоять, ему нужно пойти в душ, если нет — его нужно хорошенько обмыть», — заключил он.

Ранее Мясников предупредил об опасности для печени передозировки парацетамолом. По словам специалиста, токсичная доза парацетамола составляет четыре грамма, а максимальная суточная доза — три грамма. Врач предупредил, что если принять повышенную дозу лекарства, можно получить серьезное поражение печени.

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Олег Давыдов
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