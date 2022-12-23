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20:33, 23 декабря 2022Экономика

В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян

Сотрудница Bank of Georgia заявила, что банк не закрывает счета россиян массово

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Грузинский банк Bank of Georgia (BOG) не закрывал счета россиян массово, фиксируются лишь единичные случаи, сообщила ТАСС сотрудница финансовой организации.

«Вообще блокировка счетов у нас в банке принятая практика. За день бывают несколько случаев. Это касается не только россиян. Обычно банк не обосновывает клиенту причину закрытия его счета. Он руководствуется своей внутренней политикой», — заявила она.

Ответ еще одного представителя Bank of Georgia последовал за рядом жалоб со стороны граждан России и Белоруссии, которым пришли сообщения от банка о принудительном закрытии счета. Согласно письму, которое банк разослал клиентам, счета будут закрыты в течение двух и в некоторых случаях пяти рабочих дней.

Ранее в банке отказались называть причину блокировки счетов, сославшись на «внутреннюю политику» организации и предписание Нацбанка страны, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснений. При этом отмечалось, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства».

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Мария Грушко
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