Сокращение добычи российской нефти объяснили

Аналитик Юшков назвал сокращение добычи российской нефти временным

Сокращение добычи российской нефти будет временным, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил причины снижения этого показателя.

Ранее стало известно, что в ответ на потолок цен Россия может частично снизить добычу нефти в начале года. Такие подробности раскрыл вице-премьер Александр Новак. По оценкам чиновника, речь идет о 500-700 тысячах баррелей в сутки, то есть порядка 5-7 процентов. Новак назвал объем незначительным, но подчеркнул, что такие риски существуют.

Это не означает, что мы хотим сократить экспорт Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«После 5 декабря начался переходный период: Россия окончательно уходит на азиатские рынки. Морским транспортом в западные страны теперь российская нефть не идет. Сейчас мы собираем лояльные к себе танкеры для того, чтобы они могли перевозить нашу нефть по любым ценам», — сообщил Юшков.

Аналитик объяснил, что танкеры нужны, потому что Россия будет игнорировать потолок цен. А потолок — это не запрет на покупку российскую нефть по цене выше какого-то уровня, это запрет перевозить и страховать перевозку российской нефти, добавил он.

«Просто сейчас непонятно, достаточно ли мы собрали танкеров для того, чтобы вывезти все объемы. Новак именно об этом говорит: пока идет перестроение рынка, пока мы приспосабливаемся к новым реалиям, возможно сокращение и экспорта, и добычи нефти», — отметил специалист.

Юшков напомнил, что сокращение экспорта российской нефти в 2022 году уже было.

Весной европейцы боялись покупать нашу нефть, потому что США ввели запрет, и мы опять же стали уходить на азиатские рынки Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Не все мгновенно было направлено в Азию, работа перестраивалась, поэтому произошло сокращение экспорта. Но к концу года он вернулся на те объемы, которые были. То же самое будет и сейчас: месяца три-четыре будет переходный период, когда и сокращение экспорта может произойти и увеличение скидки на российскую нефть. Но, как мы видим по практике нынешнего года, потом объемы восстанавливаются, и скидка уменьшается», — подытожил аналитик.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США.