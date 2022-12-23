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14:40, 23 декабря 2022Силовые структуры

В МВД России раскрыли размер взяток полицейскому за крышевание азартных игр

МВД: в Новосибирске полицейский получал до миллиона в месяц за крышевание азартных игр
Начало событий в новости Главу ОБЭП Центрального района Новосибирска арестовали за коррупцию

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Оперативники управления собственной безопасности МВД России пресекли противоправную деятельность организатора азартных игр и сотрудника полиции, который за взятки крышевал незаконный бизнес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, житель Новосибирска 1990 года рождения открыл пять казино на территории города. Он ежемесячно платил от 500 тысяч до одного миллиона рублей сотруднику полиции за покровительство и непроведение проверочных мероприятий. Деньги передавались через посредников.

Ранее 23 декабря Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 20 февраля начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОБЭП) Центрального райотдела полиции Александра Умерова по подозрению в коррупции.

При подтверждении вины полицейского он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в пресс-службе МВД.

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Любовь Ширижик
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