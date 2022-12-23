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09:40, 23 декабря 2022Силовые структуры

Главу ОБЭП Центрального района Новосибирска арестовали за коррупцию

В Новосибирске главу отдела по борьбе с коррупцией отправили в СИЗО за получение взятки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Новосибирска арестовал начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОБЭП) Центрального райотдела полиции Александра Умерова по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Он будет находиться в СИЗО до 20 февраля.

Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме, подробности дела пока неизвестны. По предварительным данным, полицейского задержали за получение крупных взяток от участников игорного бизнеса.

20 декабря сообщалось, что суд арестовал главу отдела уголовного розыска УМВД Приморья по делу о взятке в 850 тысяч рублей.

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Елизавета Новикова
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