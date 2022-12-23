Медсестра пожаловалась на назойливое внимание со стороны мужчин из-за профессии

The Sun: медсестра рассказала, что мужчины считают ее профессию сексуальной

Медсестра Элиза Дабровски рассказала, что мужчины оказывают ей чрезмерное внимание, когда узнают о ее профессии. Об этом она пожаловалась в TikTok, на что обратило внимание издание The Sun.

По ее словам, мужчины считают профессию медсестры сексуальной и признаются, что мечтают попасть в отделение неотложной помощи, чтобы она за ними ухаживала. Девушка утверждает, что поклонники часто просят ее позаботиться о них и расспрашивают о ее обязанностях на работе.

Дабровски рассказала о назойливом внимании со стороны мужчин в социальной сети TikTok. Множество медсестер написали комментарии под публикацией девушки и поделились своими историями. Одна из пользовательниц, работающая медсестрой скорой помощи, утверждает, что пациент расспрашивал, умеет ли она делать искусственное дыхание, намекая на близость. «Честно говоря, они никогда не говорят ничего хорошего», — подтверждает другая женщина в комментариях.

Ранее сообщалось, что мать двоих детей из Шотландии пожаловалась на необычные предложения от женатых мужчин, которые всячески пытаются с ней познакомиться. Каждый раз, когда женщина ходит за покупками для детей, с ней начинают заигрывать мужчины, многие из которых явно женаты.