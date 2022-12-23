Американцы бросились скупать один тип жилья

DailyFХ: продажи новых домов в США неожиданно выросли на 6 процентов

В ноябре 2022 года американцы бросились скупать новые дома — продажи этого типа жилья выросли почти на 6 процентов, до 640 тысяч сделок по сравнению с октябрем. К такому выводу пришли аналитики портала DailyFХ в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Изначально специалисты, наоборот, ожидали снижения показателя до 600 тысяч сделок с прогнозируемого уровня предыдущего месяца в 632 тысячи. Позднее показатель октября был пересмотрен до 605 тысяч. Однако по сравнению с ноябрем 2021 года американцы купили на 15,3 процента меньше новых домов.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики США в целом. Увеличение значений ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ — это, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Отмечается, что более половины всего строительства в стране приходится на жилую недвижимость. Таким образом, динамика продаж домов и квартир по цепочке передается другим отраслям экономики.

Ранее сообщалось, что в октябре цены на жилье в США рекордно снизились — в среднем на 0,98 процента. В предыдущий раз подобное снижение наблюдалось зимой 2008 года во время мирового экономического кризиса