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10:01, 23 декабря 2022Из жизни

Продавец-консультант назвала способ вычислить изменников по новогодним подаркам

Пользовательница TikTok научилась распознавать изменников по новогодним подаркам

Фото: Unsplash

Пользовательница TikTok Шеннон Хилл назвала несколько способов вычислить, есть ли у мужчины любовница. На опубликованное девушкой видео обратили внимание в New York Post.

Хилл рассказала, что во время обучения в колледже подрабатывала продавцом-консультантом марки Chanel в парфюмерном магазине. Перед новогодними праздниками она часто консультировала приходящих за подарками для женщин мужчин и со временем научилась распознавать изменников среди покупателей.

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«Некоторые мужчины покупали парфюм жене и просили красиво его упаковать, а затем брали еще один точно такой же флакон и проделывали то же самое. Они хотели, чтобы их любовница пахла так же, как супруга, ведь тогда они будут вызывать меньше подозрений», — объяснила Хилл.

Девушка добавила, что такие мужчины чаще всего выбирали духи Coco Mademoiselle — базовый аромат, подходящий многим. Это, по ее мнению, еще раз подтверждает, что парфюм приобретался для жен и любовниц.

Ранее сообщалось, что пережившая измену жительница Великобритании нашла способ избежать предательств в будущем и порекомендовала его всем, кто не может найти достойного партнера. Она решила выбрать подходящего мужчину по натальной карте.

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Алиса Дмитриева
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