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05:08, 20 декабря 2022Из жизни

Пережившая измену женщина нашла способ избежать предательств в будущем

Женщина из Великобритании пережила измену и решила выбрать партнера по натальной карте

Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash

Пережившая измену жительница Великобритании нашла способ избежать предательств в будущем и порекомендовала его всем, кто не может найти достойного партнера. Ее историю публикует The Sun.

34-летняя бывшая модель Келли Риан Сансон рассказала, что столкнулась с изменой в отношениях с мужчиной, который был ее первой любовью. Она призналась, что неверность партнера сильно ее задела. Последующие отношения Сансон не складывались, поскольку она, по ее словам, выбирала неподходящих мужчин.

Мечтавшая о семье Келли решила повлиять на невезение в любви нестандартным методом — она доверилась звездам и приняла участие в шоу, в котором астрологи подбирают пару на основании натальной карты. Эксперты выбрали для Сансон 35-летнего шеф-повара Дэвида Темплера. Женщина призналась, что сначала ей понравился другой участник, но ведущие убедили ее в их несовместимости. Она утверждает, что позже согласилась с решением экспертов и поняла, почему они рекомендовали ей Темплера.

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В итоге между новыми знакомыми возникло притяжение и взаимный интерес. По словам Келли, благодаря опыту на шоу она поняла, как будет искать партнера для жизни. Британка планирует полагаться на совместимость по натальным картам и рекомендует тем, у кого есть проблемы с построением отношений, попробовать этот способ.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамил-Наду мужчина обратился к астрологу после приснившегося ему кошмара с участием змеи и едва не лишился жизни. Мужчина показал гадюке язык, а она в него вцепилась.

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Алиса Дмитриева
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