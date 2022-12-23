Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:58, 23 декабря 2022Экономика

Евро предрекли обрушение

Экономист Беляев спрогнозировал обвал евро к концу января

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Доллар сегодня является достаточно волатильной валютой, но в движении его курса прослеживаются какие-то тенденции. А вот ситуация с евро намного сложнее — из-за топливно-энергетического кризиса его курс может резко пойти вниз уже в середине-конце января, предположил в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«В случае с долларом мы можем говорить о прочной тенденции курсовых соотношений. Но от евро имеет смысл ждать резкого ослабления. Дело в том, что экономический кризис в этом регионе застопорился, но, тем не менее, все равно продолжает назревать из-за топливно-энергетических проблем. Обрушение мы можем увидеть уже в середине-конце января», — считает экономист.

Он добавил, что недавно наблюдаемое укрепление европейской валюты по отношению к рублю было вызвано скорее спекулятивными действиями и мало отражает реальное положение вещей.

Накануне евро преодолел отметку в 77 рублей, а доллар подходил к 72,5 рубля. После этого за несколько часов валюты потеряли более трех рублей, что ввиду отсутствия новостей может объясняться только выходом на рынок крупного продавца долларов и евро.

Российские власти отказываются связывать ослабление рубля с западными ограничениями. Так, министр финансов Антон Силуанов назвал основной причиной рост импорта в Россию, однако не объяснил, что стало причиной столь резкой динамики ввоза за неделю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Офицер США в отставке назвал работающий против Украины фактор
В США нашли выгоду России в штурме Капитолия
Модернизированная «Щука» вышла на испытания
Восемь школьниц убили бездомного ради бутылки спиртного
Богатейшие люди мира обеднели почти на два триллиона долларов
Россиянам дали совет по установке солнечных батарей
Россия собралась увеличить производство СПГ в три раза
В Израиле допустили расширение военных поставок из Ирана в Россию
С певца Rex Orange County сняли обвинения в изнасилованиях
Названы направления Подмосковья с подорожавшими домами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.