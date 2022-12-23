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18:36, 23 декабря 2022Россия

Власти Воронежа объяснили памятку о поведении при обстрелах на квитанциях ЖКХ

Власти Воронежа объяснили инструкцию при обстрелах на квитанциях ЖКХ общественным запросом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Памятка «Как вести себя при обстрелах» на квитанциях за жилищно-коммунальные услуги появилась в связи с общественным запросом на дополнительное информирование. Таким образом объяснили инструкцию в пресс-службе администрации Воронежа, передает РБК.

«Обстановка в Воронеже и Воронежской области полностью управляема — без внешних угроз и рисков для граждан», — заверили власти региона.

В администрации также уточнили, что органы местного самоуправления должны обеспечить информирование граждан по действиям при обстреле в соответствии с письмом «Гражданской обороны, защиты населения и пожарной безопасности Воронежской области».

Ранее местные жители рассказали, что управляющая компания Железнодорожного района Воронежа рассылает квитанции с инструкцией о поведении при обстрелах. В памятке, в частности, описаны действия в случае нахождения во время обстрела в здании, на улице, а также в автомобиле или общественном транспорте.

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Варвара Кошечкина
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