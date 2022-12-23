Европейцы резко заинтересовались одним типом домов

Bloomberg: шведская компания Fiskarhedenvillan заметила повышенный спрос на пассивные дома

Жители некоторых европейских стран резко заинтересовались пассивными домами с низким потреблением электроэнергии. Спрос на подобный тип жилья повысился на фоне энергетического кризиса, сообщает Bloomberg.

В подобных домах отказались от обычной системы отопления, таким образом снизив энергопотребление. Повышенный спрос на такое жилье заметила шведская строительная компания Fiskarhedenvillan. Об увеличении интереса к пассивным домам также заявили в британской фирме Norrsken.

Таким способом европейцы хотят снизить свои расходы на фоне подорожания счетов за отопление и электричество. Один из жителей Швеции, который перешел на солнечные батареи, подсчитал, что за год сэкономил около 22 тысяч крон (более 144 тысяч рублей).

В сентябре в Бельгии нашли необычный способ сэкономить на квартплате — власти города Темсе сделали скидку на оплату по счетам для граждан, которые арендуют квартиры в домах с солнечными панелями на крыше.