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14:49, 23 декабря 2022Среда обитания

Европейцы резко заинтересовались одним типом домов

Bloomberg: шведская компания Fiskarhedenvillan заметила повышенный спрос на пассивные дома

Фото: Raze Solar / Unsplash

Жители некоторых европейских стран резко заинтересовались пассивными домами с низким потреблением электроэнергии. Спрос на подобный тип жилья повысился на фоне энергетического кризиса, сообщает Bloomberg.

В подобных домах отказались от обычной системы отопления, таким образом снизив энергопотребление. Повышенный спрос на такое жилье заметила шведская строительная компания Fiskarhedenvillan. Об увеличении интереса к пассивным домам также заявили в британской фирме Norrsken.

Таким способом европейцы хотят снизить свои расходы на фоне подорожания счетов за отопление и электричество. Один из жителей Швеции, который перешел на солнечные батареи, подсчитал, что за год сэкономил около 22 тысяч крон (более 144 тысяч рублей).

В сентябре в Бельгии нашли необычный способ сэкономить на квартплате — власти города Темсе сделали скидку на оплату по счетам для граждан, которые арендуют квартиры в домах с солнечными панелями на крыше.

Нина Ташевская
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