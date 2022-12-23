Кремль ответил на сообщения о подготовке Украиной «мирного плана»

Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о подготовке «мирного плана» Украиной

Кремлю ничего не известно о том, что власти Украины готовят новый «мирный план». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, нам об этом ничего не известно», — ответил он на вопрос журналистов о публикации The Wall Street Journal (WSJ).

Он также сообщил, что власти России слышали заявления президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании, однако, по словам Пескова, украинский лидер говорил без учета нынешних реалий.

Ранее WSJ со ссылкой на американские и европейские источники сообщило, что команда Зеленского прорабатывает детали мирного плана, который состоит из 10 пунктов. «Она намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или примерно в это время», — говорится в статье. Издание также отметило, что план готовится совместно с Россией.

