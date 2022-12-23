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12:39, 23 декабря 2022Россия

Кремль отреагировал на заявления Зеленского о мирном урегулировании

Песков заявил, что в Москве слышали заявления Зеленского о мирном урегулировании
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Российские власти слышали заявление президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании. Так на них отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, все, что до этого говорил Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые на сегодняшний день сложились и которые невозможно игнорировать.

Отвечая на вопрос, располагают ли власти информацией о подготовке Киевом плана по урегулированию, представитель Кремля уточнил, что «об этом ничего неизвестно».

Ранее американская газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах сообщила, что окружение украинского президента Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования конфликта, который состоит из десяти пунктов, и намерено представить свои идеи примерно в феврале.

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Сергей Истомин
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