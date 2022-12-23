Императорские пингвины оказались под угрозой исчезновения

PLOS Biology: две трети видов Антарктики оказались под угрозой исчезновения к 2100 году

Международная группа ученых выяснила, что климатические изменения и деятельность человека ставят под угрозу исчезновения две трети видов антарктического региона, при этом наиболее уязвимыми являются императорские пингвины и другие морские птицы. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученые считают, что в среднем 65 процентов местных наземных таксонов, включая нелетающих морских птиц, исчезнут к 2100 году. По самым оптимистичным оценкам, сейчас угрозе подвергаются 37 процентов видов, а в худшем случае вымирание затронет 97 процентов видов. Прогнозируется, что под самым сильным ударом экологических изменений окажутся императорские пингвины, за ними следуют другие морские птицы и нематоды Scottnema lindsayae, выживающие в соленых и сухих почвах.

Авторы подчитали, что ежегодные затраты на сохранение экологической среды Антарктики, эквивалентные 23 миллионам долларов США, могли бы принести пользу 84 процентам антарктических таксонов. Самой основной угрозой биоразнообразию является изменения климата и деградация мест обитания диких видов, вызванное антропогенной деятельностью человека, поэтому сведение к минимуму этой деятельности является самой рентабельной стратегией.

В качестве отдельных мер ученые указывают обучение туристов правильному отношению к дикой природе, сокращение воздействие транспортных судов и самолетов, строительство инфраструктуры для защиты растительности от вытаптывания и других повреждающих факторов. Указывается, что даже если глобальное потепление не удастся смягчить, то стратегии, предпринятые в масштабах регионах, окажут благотворное влияние на 54 процента антарктических видов.

Сокращение популяции императорских пингвинов связано с исчезновением льда, который является основным местообитанием птиц. В то же время круглые черви Scottnema lindsayae, приспособленные к засушливым условиям, подвергаются стрессу во влажных и менее соленых почвах, что способствует сокращению их популяции.