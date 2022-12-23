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16:05, 23 декабря 2022Наука и техника

Императорские пингвины оказались под угрозой исчезновения

PLOS Biology: две трети видов Антарктики оказались под угрозой исчезновения к 2100 году

Фото: Yomex Owo / Unsplash

Международная группа ученых выяснила, что климатические изменения и деятельность человека ставят под угрозу исчезновения две трети видов антарктического региона, при этом наиболее уязвимыми являются императорские пингвины и другие морские птицы. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученые считают, что в среднем 65 процентов местных наземных таксонов, включая нелетающих морских птиц, исчезнут к 2100 году. По самым оптимистичным оценкам, сейчас угрозе подвергаются 37 процентов видов, а в худшем случае вымирание затронет 97 процентов видов. Прогнозируется, что под самым сильным ударом экологических изменений окажутся императорские пингвины, за ними следуют другие морские птицы и нематоды Scottnema lindsayae, выживающие в соленых и сухих почвах.

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Авторы подчитали, что ежегодные затраты на сохранение экологической среды Антарктики, эквивалентные 23 миллионам долларов США, могли бы принести пользу 84 процентам антарктических таксонов. Самой основной угрозой биоразнообразию является изменения климата и деградация мест обитания диких видов, вызванное антропогенной деятельностью человека, поэтому сведение к минимуму этой деятельности является самой рентабельной стратегией.

В качестве отдельных мер ученые указывают обучение туристов правильному отношению к дикой природе, сокращение воздействие транспортных судов и самолетов, строительство инфраструктуры для защиты растительности от вытаптывания и других повреждающих факторов. Указывается, что даже если глобальное потепление не удастся смягчить, то стратегии, предпринятые в масштабах регионах, окажут благотворное влияние на 54 процента антарктических видов.

Сокращение популяции императорских пингвинов связано с исчезновением льда, который является основным местообитанием птиц. В то же время круглые черви Scottnema lindsayae, приспособленные к засушливым условиям, подвергаются стрессу во влажных и менее соленых почвах, что способствует сокращению их популяции.

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Александр Еникеев
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