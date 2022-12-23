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09:08, 23 декабря 2022Экономика

В России возникли проблемы со строительством пунктов пропуска в Китай

«Ведомости»: строительство и модернизацию пунктов пропуска в Китай перенесут на год

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Заявленные сроки строительства и модернизации пунктов пропуска на границе с Китаем выдержать не удастся, их передвинут в среднем на один год. Об этом говорится в отправленном в адрес Минпромторга месяц назад письме Минтранса по вопросам пропускной способности погранпереходов, на которое ссылаются «Ведомости».

Из-за переноса основную часть пропусков введут в эксплуатацию через три-четыре года, только международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Марково удастся модернизировать к четвертому кварталу следующего года. Хотя и в его случае предполагалось, что работы удастся завершить уже к началу 2023 года.

В чем суть возникших при модернизации и строительстве проблем, потребовавших переносов, в материале не указано. Говорится ли об этом в письме, также неизвестно.

Директор «ПЭК:Global» Оксана Феоктистова отметила, что если в 2023 году мощности пунктов пропуска не изменятся, уровень заторов на границе только вырастет, а это чревато дополнительными издержками для компаний и потребителей. Гендиректор Asia Import Group Артем Лылык отметил, что в этом декабре на автомобильных пунктах пропуска перевозчики стоят в пробке до месяца.

Директор по развитию TransAsia Logistics Аркадий Иванов оценил один день простоя автотранспорта в пять-семь тысяч рублей. Директор департамента автотранспорта STS Logistics Вадим Измайлов объяснил, что без заторов можно было бы обойтись в случае, если пропускная способность МАПП на китайской границе возрастет в девять раз.

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В июне этого года издание со ссылкой на презентацию Минтранса сообщало, что в период до 2030 года Россия намеревается реализовать семь железнодорожных проектов для развития сообщения с Китаем. На эти цели ведомство планирует потратить более 30 миллиардов долларов.

Текущая транспортная инфраструктура оказалась не в состоянии удовлетворить запросы импортеров и экспортеров на фоне санкционного конфликта с Западом. Однако эксперты предупреждают, что все проекты сложные и, по всей видимости, потребуют увеличения финансирования, а также увеличения сроков работ.

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Платон Щукин
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